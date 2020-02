Hans Gartner wint eerste prijs Frater Willibrordus

Hilversum

Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Gartner is een luisteraar uit het Friese dorp Nes, die geregeld zijn natuurwaarnemingen doorbelt op de Fenolijn, een vaste rubriek in het radioprogramma.

Gartner krijgt de onderscheiding, bestaand uit een aquarel met distelvinders, om 'de toon van het verhaal, de kennis die en passant wordt overgebracht (..) De enthousiaste manier van vertellen laat de luisteraar direct naar zijn computer snellen om de dans van de distelvlinder te gaan bekijken', aldus de jury.

Vroege Vogels heeft de prijs voor de mooiste, meest inspirerende waarneming op de Fenolijn in het leven geroepen als eerbetoon aan de in 2019 op 91-jarige leeftijd overleden frater Willibrordus. Deze pater was een van de trouwste bellers naar de lijn. <