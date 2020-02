Twist over hulp aan daklozen in Den Haag

Den Haag

De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) beklemtoont dat Den Haag daklozen niet dwingt te verkassen. De realiteit is gewoon dat ze in krimpgemeentes veel sneller een betaalbare huurwoning kunnen krijgen dan in zijn stad. Daar wil Den Haag graag aan meewerken.

De financiële steun kan bestaan uit een bijdrage in de verhuiskosten en borg voor de huur, via een lening of gift. Ook vergoedt de gemeente, indien nodig, kosten van het openbaar vervoer om bijvoorbeeld een woning te bezichtigen of het huurcontract te tekenen.

