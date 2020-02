Beurs gaat over meer dan huishouden

Tot en met zondag wordt in de RAI in Amsterdam de Huishoudbeurs gehouden. Het evenement wordt dit jaar voor de 75e keer georganiseerd en verwacht 200.000 bezoekers.

2020-02-21 11:02:34 AMSTERDAM - Deelnemers en Fred van Leer tijdens de Shopper Obstacle Run, waarmee de Huishoudbeurs wordt geopend. De komende dagen staat de RAI Amsterdam in het tegen van het lifestyle-event speciaal gericht op vrouwen. ANP SEM VAN DER WAL (beeld anp / sem van der wal)

Amsterdam

De Huishoudbeurs is vanouds een consumentenbeurs, waar producten en diensten worden gepresenteerd. Op de eerste edities, toen de Huishoudbeurs nog Damesbeurs heette, ging het om aardappelschilmesjes, keukenapparaten, schoonmaakmiddelen enz. Later kwam de nadruk te liggen op vrijetijdsbesteding en gezondheid.

De naam Huishoudbeurs dekt de lading eigenlijk allang niet meer, vertelt directeur Nicole Babay aan de NOS. 'Maar als we die veranderen, blijft de helft van de bezoekers straks weg. Er is voor ieder wat wils: van een workshop twerken, optredens van artiesten tot meer inhoudelijke workshops over welzijn en gezondheid.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .