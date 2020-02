Scholieren steeds vaker geronseld door criminelen

Aan het onderzoek werkten 280 Nederlandse middelbare scholen mee. Bij een op de tien scholen is er maandelijks of zelfs meermalen in de maand zorg over een situatie rond een concrete leerling. De zorgen zijn de laatste twee jaar toegenomen, en het gaat om steeds jongere leerlingen. De scholen zelf maken zich het meest zorgen over kinderen die gerekruteerd worden voor de han..

De cijfers zijn volgens het CKM vergelijkbaar met die in het Verenigd Koninkrijk, waar er in 2016 nog 326 gevallen gemeld werden, en in 2018 al 1628. Criminelen dwingen scholieren in hun straatje door intimidatie, door ze schulden te laten maken, door grooming (het seksueel verleiden, misbruiken en afhankelijk maken van scholieren) en ook door het toepassen van geweld. De B..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .