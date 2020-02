Het verzet van Eugène Brandligt

In de Hongerwinter organiseerden de kerken voedselhulp voor West-Nederland, onder het motto ‘Door de Kerken vóór allen’. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 39: kerken in verzet en in de Hongerwinter.

Eugène Brandligt was sinds 1924 predikant van de Waals-hervormde gemeente in de Pelstergasthuiskerk in Groningen. Brandligt was een warm en spontaan mens, een joviaal en ‘innig-goedhartig man’, altijd bereid om zich te verplaatsen in het leed van de medemens, en ‘diep bewogen met het lot der Joden’. In november 1942 namen Brandligt en zijn vrouw twee Joodse onderd..

Daar bleef het niet bij. Brandligt regelde onderduikadressen en valse persoonsbewijzen voor andere Joden. ‘Goedmoedig en vroolijk waagde hij alles met een lach.’ Een enkele maal zegende hij het huwelijk van onderduikers in.

