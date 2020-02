Leerlingen geronseld voor criminaliteit op meer dan de helft van de scholen

Aan het onderzoek werkten 280 Nederlandse middelbare scholen mee. Bij een op de tien scholen is er maandelijks of zelfs meermalen in de maand zorg over een situatie rond een concrete leerling. De zorgen zijn de laatste twee jaar toegenomen, en het gaat om steeds jongere leerlingen.

De scholen zelf maken zich het meest zorgen over kinderen die gerecruteerd worden voor de handel in drugs.

Het CMK is geschrokken van de cijfers, en vooral van de kloof die er is tussen de officiële misdaadstatistieken en wat scholen signaleren. Woordvoerder Shamir Ceuleers: ‘Uit ons rapport blijkt dat scholen zich op grote schaal zorgen maken en concrete voorbeelden noemen, terwijl we dit nauwelijks terugzien in de officiële opsporingscijfers. Het gebrek ..

