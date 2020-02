'Zaak loden leidingen vergt regie kabinet'

Utrecht

Het kabinet moet de regie nemen in het vraagstuk rondom loden leidingen en het risico dat kinderen via het kraanwater te veel lood binnenkrijgen, vindt de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma van de organisatie. Jellesma vindt dat de problematiek veel te gemakkelijk wordt afgeschoven op kinderopvangorganisaties. BOinK wil dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport GGD's de opdracht geeft te inventariseren welke opvanglocaties en scholen nog loden leidingen hebben, zodat die vervangen kunnen worden. <