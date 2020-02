Meer hergebruik én meer afval

Brengparkjes in Vinex-wijken slaan huishoudelijk afval ondergronds op om later te worden verbrand of te worden gerecycled. (beeld Nils van Houts)

Den Haag

Sinds 2000 is Nederland ruim 20 procent minder materialen gaan gebruiken. Dat is onder het gemiddelde in de Europese Unie. Alleen Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië hadden een lagere materiaalconsumptie. Nederland gebruikt minder materialen omdat we in vergelijking met andere landen efficiënt omgaan met grondstoffen, legt Frank Notten van het CBS uit. ‘Daarnaast hebben we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .