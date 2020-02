'Erkenning leed goed, preventie moet beter'

De compensatie die het kabinet biedt aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg heeft gemengde reacties opgeroepen. Blijdschap is er om de erkenning van het leed, teleurstelling over de maatregelen die de regering neemt om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Nieuwegein

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) bood vrijdagmiddag namens de regering nogmaals excuses aan voor het feit dat de overheid niet in staat was geweest om fysiek, psychisch en seksueel geweld in de jeugdzorg te voorkomen. In juni concludeerde een commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter dat ongeveer één op de tien patiënten in de jeugdzorg vanaf..

