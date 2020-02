Steenmeel moet Veluwse eikenbossen redden

Het gaat slecht met het oude eikenbos op de Veluwe. Veel eiken zijn bezig te sterven. Steenmeel is de remedie om de bomen te doen opleven.

Ede

De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen tien proeflocaties op de Veluwe aangewezen waar steenmeel wordt opgebracht. Het werk, dat afgelopen week is begonnen, wordt uitgevoerd door de Bosgroep Midden Nederland, een coöperatie die bossen en natuurgebieden onderhoudt. Projectleider is Gerard Koopmans.

Hoe slecht gaat het met de eiken?

'Drie warme zomers achter elkaar hebben de oude eiken in de problemen gebracht. Het bos verdroogt. Daarnaast verschraalt en verzuurt de grond, het gevolg van uitstoot van stikstof. Als ik er rondloop, zie ik bomen die afsterven. Ze zitten minder in het blad en het blad is van mindere kwaliteit. Kevertjes en zwammen tasten de eikenstammen aan, waardoor die ernstig verzwakt raken.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .