Langzamer leven

In de tijd dat wij nog in de kop van Noord-Holland woonden, waren wij trouwe gebruikers van de A7. Op die snelweg ligt het strakke asfalt zo uitnodigend voor je uitgerold, dat je echt bij de les moet blijven als je bij Den Oever moet uitvoegen, anders rol je zo de Afsluitdijk op en ben je in Friesland aanbeland. Het is een soort Formule 1-circuit, maar dan zonder bochten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wanneer ik op soortgelijke wegen rijd, heeft mijn aangeboren competitiedrift de onbedwingbare neiging alles en iedereen links te passeren.