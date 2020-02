We Gaan Ze Halen stopt. Rikko Voorberg: ‘De stip op de horizon is er niet meer’

Actiegroep We Gaan Ze Halen heeft zichzelf vrijdag opgeheven. Volgens voorman Rikko Voorberg is de hoop om vluchtelingen aan de rand van Europa naar Nederland te krijgen, volledig verdwenen. ‘Er is zelfs geen muizengaatje meer.’

We Gaan Ze Halen was een initiatief van de Amsterdamse theologen Rikko Voorberg (PopupKerk) en Johannes van den Akker (Kleiklooster). De actiegroep was rond de Kerstdagen van 2018 wereldnieuws, toen die met tientallen auto’s en een grote bus naar Griekenland reisde om daar 150 vluchtelingen op te willen halen. Dat lukte niet. Eerder overhandigde de actiegroep petities aan politici in Den Haa..

Volgens We Gaan Ze Halen hield de Nederlandse overheid zich niet aan een afspraak. Dat was gebaseerd op documenten van de Europese Unie uit 2015, waarin staat dat elke lidstaat vluchtelingen moet overnemen uit Griekenland, waar de opvangkampen overvol zitten. In het geval van Nederland zou het om ongeveer negenduizend mensen gaan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .