Actiegroep ‘We Gaan Ze Halen’ van theoloog Rikko Voorberg geeft het op

Dat maakt de stichting vrijdag bekend. ‘Er is geen enkele politieke wil meer voor een constructieve oplossing voor de opvangcrisis,’ aldus bestuursleden Voorberg en Johannes van den Akker in een verklaring.

In 2018 vertrok de groep met tientallen auto’s en een grote bus richting Griekenland om vluchtelingen naar Nederland te brengen. Volgens We Gaan Ze Halen heeft Nederland veel minder asielzoekers opgevangen dan beloofd. We Gaan Ze Halen wordt in de rechtszaal op een aantal punten in het gelijk gesteld, maar er volgt geen harde juridische veroordeling. Evenmin in hoger beroep.

