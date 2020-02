Nooit meer die typerende bietenlucht bij Groningen

Iedereen die ooit in Groningen woonde, kent de weeë geur, altijd aan het begin van de herfst, uit de suikerfabriek. Na meer dan honderd jaar is dat verleden tijd.

Als de suiker uit de suikerbiet is gehaald, blijft er een restproduct over, legt Gert Sikken, directeur agrarische zaken van SuikerUnie, uit: bietenpulp of ‘merg’. Een deel ervan wordt verkocht als veevoer. Een ander deel werd altijd gedroogd, onder andere om huisdiervoer mee te maken. Bij dat droogproces kwam de kenmerkende bietenlucht vrij.

Gedroogd werd er de afgelopen jaren al steeds minder, afgelopen seizoen nog maar twintig dagen. ‘De afzetmarkt voor veevoeder is groot genoeg. En het drogen kost energie die we kunnen besparen’, zegt Sikken. Daarom wordt nu helemaal gestopt met drogen. Sikken weet: ‘Die lucht hoort bij Groningen, al sinds de tijd dat er nog een suikerfabriek aan het Hoendiep stond. Heel herkenbaar.’ Later we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .