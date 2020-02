Koning niet bij Koningsspelen

Den Haag

Koning Willem-Alexander is dit jaar voor het eerst niet aanwezig bij de aftrap van de Koningsspelen op 17 april. Hij is op dat moment met koningin Máxima in Denemarken waar hij de festiviteiten ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Deense koningin Margrethe bijwoont. Er komt geen andere afgevaardigde van de koninklijke familie, laat een woordvoerder van de Koningsspelen weten. Willem-Alexander was bij de start van alle voorgaande zeven edities aanwezig. Dat deed hij tijdens de eerste vijf jaar in gezelschap van Máxima. De Koningsspelen worden nu in Amersfoort geopend door bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal, rolstoelbasketbalster Bo Kramer, schaatsster Carlijn Achtereekte, oud-toptennisser Richard Krajicek en minister Bruno Bruins. <