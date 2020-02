Leenstelstel pakt nadeligst uit voor middeninkomens

Studenten uit middeninkomengezinnen zijn het slechtst af met het leenstelsel. Zij krijgen veelal geen of een lage aanvullende beurs, terwijl hun ouders relatief weinig bijdragen aan hun studiekosten.

Minister Ingrid van Engelshoven (links) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66) en Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de tekorten aan leraren in het basisonderwijs. (beeld anp / Bart Maat)