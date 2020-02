ProRail: minder doden op spoorwegovergangen

In 2019 zijn er negen doden en drie zwaargewonden gevallen bij spooroverwegen. Dat zijn vijf doden minder dan in het jaar daarvoor, toen veertien mensen op overwegen zijn omgekomen. Dat meldt ProRail.

De spoorwegovergang aan de Gerbrandylaan in Oss waar vier kinderen om het leven gekomen zijn bij het Stint-ongeluk. (beeld anp / Rob Engelaar)

Utrecht

Er waren wel meer aanrijdingen met een trein op spooroverwegen in 2019. Het gaat om 42 aanrijdingen, tegenover 31 in 2018. ProRail waarschuwt voor roekeloos gedrag dat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. De spoorinfrastructuurbeheerder zegt op basis van beelden van toezichtcamera’s dat auto’s, brommers, fietsers en voetgangers nog te vaak proberen over te steken wanneer de spoorbomen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .