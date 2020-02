Taghi gelinkt aan drie moorden motorclub

Schiphol

De moordopdrachten waren gericht op in totaal veertien personen. 'Het was "murder on demand", moord op bestelling', aldus het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een inleidende zitting in deze zaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Taghi is geen verdachte in dit proces, Eris genaamd. Hij is al hoofdverdachte in Marengo, het andere grote moordproces. 'Zijn rol en positie in Eris zullen later worden geduid', aldus justitie. De huidige 'focus' ligt op de zestien verdachten die nu al in dit monsterproces worden vervolgd.

De naam van Taghi klonk al eerder in het proces Eris, maar het OM zegt nu zeker te weten dat hij achter de meeste liquidatieopdrachten in deze zaak zit. Onderzoek naar een grote hoeveelheid zogeheten PGP-berichten (Pretty Good Privacy) heeft tot die conclusie geleid. <