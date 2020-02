Tolken schrappen hun zwijgprotest

Den Haag

De Actiegroep Registertolken en -vertalers is boos op minister Grapperhaus van Justitie, omdat hij minder tolken en vertalers bij rechtszaken wil en hun vergoeding niet wil verhogen. Het ministerie heeft als enige opdrachtgever een monopoliepositie. Volgens de actiegroep komt een eerlijke rechtsgang in gevaar.

Minister Grapperhaus moet zijn licht opsteken in Duitsland, vinden zij. Daar regelt de overheid de betaling, uitgaande van een uurtarief van zo’n zeventig euro. In Nederland is dat lager. ‘Als we naar een zitting moeten en een verdachte komt niet opdagen, krijgen we daar ongeveer 42 euro bruto voor’, zegt Fedde Dijkstra tegen Omrop Fryslân. &lsquo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .