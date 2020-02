‘Huizen? Die zijn er niet. Dat hoor ik van iedereen’

Amersfoort

Omar Ibrahim (36) verblijft sinds februari 2019 in de dak- en thuislozenvoorziening van Kwintes in Amersfoort. Hij raakte in de problemen nadat zijn relatie was vastgelopen. ‘Mijn vriendin kreeg een miskraam. Dat was erg.’

Een jaar later werd bij Omar de diagnose MS gesteld. ‘Ik had geen kracht meer in mijn linkerbeen. Lopen ging steeds slechter.’ Hij werkte in die tijd nog bij technologiebedrijf HP. ‘Ik zette printers in elkaar en moest daarna de apparaten controleren.’ Maar nadat de diagnose MS werd gesteld, raakte hij zijn baan kwijt. Van het een kwam het ander. Het liep mis met het aanvragen van een uitker..

