IJssel en A1 dicht om V1 te ontmantelen

Deventer

De verroeste V1 ligt in het grasland langs de snelweg A1 ter hoogte van Wilp (gemeente Voorst). Het projectiel is in november vorig jaar gevonden bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1. De vindplaats is afgezet en afgedekt met grond. Zolang de V1 onberoerd blijft, is er geen gevaar voor de omgeving, aldus de gemeente Deventer.

Deventer en Voorst houden vandaag een informatieavond voor omwonenden. Die krijgen dan ook te horen of ze tijdens de ontmanteling thuis kunnen blijven. <