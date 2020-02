Gesprek over euthanasie helpt psychiatrisch patiënt te leven

Als het euthanasieverzoek van psychiatrische patiënten in behandeling wordt genomen, geeft hen dat vaak juist de motivatie om verder te leven.

Den Haag

Dat staat in een onderzoek van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) op verzoek van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het expertisecentrum kreeg vanaf zijn oprichting in 2012 een groot aantal verzoeken om euthanasie van patiënten met een psychiatrische aandoening. Voor het onderzoek werden 1308 dossiers bestudeerd.

Juist het in behandeling nemen van het verzoek geeft patiënten aanknopingspunten om toch voor het leven te kiezen, stelden de onderzoekers vast. ‘Dit geldt voor ruim 50 procent van de hulpvragers. Een patiënt zegt letterlijk: “Ik leef dankzij de Levenseindekliniek”.’ Het expertisecentrum concludeert hieruit dat in de psychiatrie een open gesprek over de doodswe..

