Islamitische Universiteit maakt excuses via Nederlands Dagblad

De Islamitische Universiteit of Applied Sciences (IUAS) in Rotterdam heeft op last van minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap) afstand genomen van enkele uitspraken van rector Ahmet Akgündüz. De universiteit doet dat vandaag met een advertentie in het Nederlands Dagblad (pagina 17).

Rotterdam

Akgündüz zei in november 2018 op de Turkse televisie dat het volgens de islam geoorloofd is iemand te doden die in opstand komt tegen de staat. In die periode waren er in Turkije protesten tegen president Erdogan. De rector sprak tevens over anarchisten. 'Jullie mogen met deze lui doen wat jullie willen', zei hij.

Een halfjaar geleden legde Van Engelshoven de IUAS een sanctie op, omdat de uitspraken door een commissie waren beoordeeld als discriminerend en een vorm van haat zaaien. Als de onderwijsinstelling niet binnen drie maanden afstand zou nemen van de uitspraken, zou ze haar accreditatie verliezen en geen graden meer mogen verlenen. De minister gaf aan dat er een verklaring op de website van de uni..

