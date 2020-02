Ook vissers demonstreren: Ons bestaan staat op de tocht

Demonstreren zit Job Schot niet in het bloed. Toch voegt de Thoolse visser zich woensdag met collega’s bij het protest van Farmers Defence Force (FDF) in Den Haag. ‘Als christen ben ik gewend me te onderwerpen aan het gezag van de overheid. Ik ben tegen wil en dank actievoerder geworden. Wij schreeuwen niet, we willen een onderbouwd verhaal vertellen.’

Ruim drie jaar geleden richtte Schot de actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) op. De stijl van FDF is niet altijd de zijne, maar er is volgens hem één belangrijke reden dat de vissers samen kunnen optrekken met de boeren: ‘Allebei zijn we bang voor het voortbestaan van onze familiebedrijven. In de visserij gaan schepen meestal over van vader op zoon, net als boerderijen. Maar ons bestaan s..

