Verdachten illegale vogelhandel verschijnen voor rechter in Amsterdam

Een beetje bijzondere papegaai levert tussen de 1000 en 2000 euro op, beschermde soorten nog meer. Nederland speelt een prominente rol in de illegale vogelhandel.

Illegaal verhandelde papegaaien worden in beslag genomen in Thailand. (beeld afp / Madaree Tohlala )

Amsterdam

Vader Wouter (70) en zoon Dennis J. (48), eigenaren van twee papegaaienhandels in Den Ilp en, tot enkele jaren geleden, Den Haag, zijn bekende namen in het vogelcircuit. Ze adverteerden veel op Marktplaats en in De Telegraaf. Naar eigen zeggen behoren prinses Beatrix en koningin Máxima tot hun cliëntèle. Deze week staan ze voor de rechter.

Op 12 november 2015 veranderde hun leven: na tips en onderzoek deed het Openbaar Ministerie een inval bij hun bedrijven en nam het op Schiphol een zending met 79 vogels in beslag, bestemd voor Taiwan. Er zat van alles tussen, zoals geelvleugelamazones, edelpapegaaien, lori’s en bonte boeren. Sommige vogels zijn beschermd en mogen volgens het Cites-verdrag niet verhandeld w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .