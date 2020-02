Jeugdagent te gast op speciale bruiloft

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt in deze donkere maan-den na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: persoonlijke verhalen van agenten.

Vorige week publiceerde de Volkskrant een nieuwe top-100 van de grootste werkgevers. De politie stond op nummer één, met 61.229 fte's volgens de meest recente gegevens uit 2018. Sommige verhalen van wat die medewerkers meemaken worden gedeeld op de Facebookpagina van Politie Nederland, op dit momen..

Hij was jeugdagent in de jaren negentig. 'Ik stak veel tijd in de contacten met jongeren. Denk aan tafelvoetballen, scholen adopteren, voorlichting geven en aanwezig zijn op hangplekken', vertelt hij. De meeste contacten die Paul had waren oppervlakkig, maar soms waren er uitzonderingen. Zoals een meisje die hij in zijn verslag "Meisje X" noemt. Zij bevond zich in een..

