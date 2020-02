Top 10 Uitvaartmuziek: ‘Waarheen’ naar nummer zestien

‘Waarheen Waarvoor’ van Mieke Telkamp is uit de Top 10 Uitvaartmuziek van Monuta verdwenen. Het nummer uit 1980 stond vorig jaar nog op de negende plaats, maar is gedaald naar de zestiende plaats.

Er hebben nog meer verschuivingen plaatsgevonden in de Top 10. Zo is ‘En de vogels zongen’ van Sweet People gestegen van nummer elf naar nummer vijf. ‘My Way’ van Frank Sinatra is flink gedaald, van de vierde plaats naar de tiende plaats en ‘Hallelujah’ is van nummer 10 naar nummer 7 gegaan.

‘Ave Maria’ staat voor het derde jaar op rij bovenaan de lijst. De top 3 is hetzelfde gebleven als vorig jaar. ‘Time to Say Goodbye’, van Andrea Bocelli en Sarah Brightman staat op de tweede plaats. ‘Mag ik dan bij jou’, van Claudia de Breij, blijft nummer 3.

