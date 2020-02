Minister Grapperhaus: ‘antisemitisme vloekt met onze samenleving’

‘We moeten dit helemaal klein krijgen’. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) deed dinsdag in de Tweede Kamer een emotionele oproep aan Kamerleden en bevolking om het kwaad van het antisemitisme te bestrijden. ‘Spreek u in het openbaar daartegen uit want antisemitisme vloekt met onze samenleving’, aldus de bewindsman dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De minister was naar de Kamer geroepen door Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) die een reactie van hem wilde op de monitor van het CIDI. Daaruit blijkt dat het aantal antisemitische incidenten in 2019 met 35 procent is toegenomen. De 182 incidenten uit 2019 is het hoogste aantal in dertig jaar. Volgens Grapperhaus laten de cijfers van het CIDI ‘helaas zien dat de trend van antisemitische inci..

Grapperhaus nam afstand van de bewering van PVV-leider Geert wilders die stelde dat het antisemitisme vooral wordt veroorzaakt door de islam. De Koran staat vol antisemitische teksten , aldus wilders. Grapperhaus verwees naar het nazibewind in Duitsland en Oostenrijk dat het meest antisemitisch was en niet gedreven werd door de islam. <

