Evangelische Hogeschool biedt nu ook een opleiding aan voor mbo’ers

De Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort krijgt een nieuwe opleiding die is gericht op mbo’ers, de zogenoemde M-route. Er komt ook een tweede cursus bij waarbij het maken van een keuze voor een studie centraal staat.

Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, in gesprek met een aantal studenten. (beeld Dick Vos)

Amersfoort

De M-route is gericht op jongeren die een mbo-opleiding niveau 2 of 3 hebben afgerond en een aantal dagen per week werken. In vijf maanden tijd, twee dagen per week, kunnen ze zich verdiepen in het geloof, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. Deze opleiding wordt naast het EH-Basisjaar en EH-Traject aangeboden. Naast de bestaande cursus Persoonlijke Ontwikkeling komt de nieu..

