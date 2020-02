Slachtofferhulp: regels rondom privacy slachtoffers van misdrijven worden niet goed nageleefd

Utrecht

De regels die zijn opgesteld om de privacy van slachtoffers te waarborgen, worden volgens Slachtofferhulp niet goed nageleefd. Hoewel de organisatie, die jaarlijks tweehonderdduizend mensen begeleidt, geen harde cijfers heeft, zegt Slachtofferhulp er steeds vaker tegenaan te lopen dat slachtoffers hierover klagen.

Volgens woordvoerder Jytte Reichert zijn slachtoffers van misdrijven vaak beschadigd, lichamelijk en geestelijk. ‘Dan is het extra pijnlijk als in het strafproces de persoonlijke gegevens en soms intieme details in alle openbaarheid worden gedeeld.’ Soms staan de namen, het huisadres en medische gegevens van het slachtoffer in het strafdossier, informatie die ook bij de verdachte terechtkomt.

