‘In het museum zie je het toch beter voor je’

CDA en SP willen een Nationaal Historisch Museum. Is de presentatie van de Canon van Nederland in het Openluchtmuseum niet genoeg? Vooral jongeren gaan er enthousiast aan de slag met de interactieve expositie. ‘Wie zit er dan nog te wachten op een nieuw gebouw?’

Arnhem

Noortje uit Zevenaar vertelt verrukt dat ze vandaag als een prehistorische jager met een speer achter een hert heeft aangerend, een spel heeft gespeeld over de Romeinen (‘die droegen sandalen van 735 gram’) en als een middeleeuwse monnik heeft geoefend op schoonschrift. En dan heeft ze deze zaterdagmiddag nog een kleine duizend jaar te gaan op haar tijdreis doo..

‘Het is interactief, ze kunnen zelf spellen doen’, zegt Wim Peters, wijzend naar een videoscherm. ‘Dat had je vroeger niet in musea. Wat ze op school leren over geschiedenis kunnen ze hier zelf beleven, fantastisch.’

