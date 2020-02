Stoere Ajax-verdediger was een rots in de branding

Barry Hulshoff (1946-2020) Barry Hulshoff (73) was als verdediger de rots in de branding bij het glorieuze Ajax van Cruijff en Keizer.

Barry Hulshoff in 2002 bij Willem II-Malaga. (beeld Robert Vos/ anp)

Amsterdam

De oud-Ajacied, afkomstig uit Deventer, overleed zondag na een kort ziekbed. Hulshoff speelde 385 wedstrijden voor de Amsterdammers en won met de club in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup 1 en in 1972 de wereldbeker. Hulshoff kwam ook veertien keer uit voor het Nederlands elftal. Daarin scoorde hij als verdediger liefst zes keer. Hij was echter geblesseerd tijdens het roemruchte WK van 1974 i..

