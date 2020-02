Max Verstappen die op het strand een zeehond groet

Het plan om Formule 1-teams over het strand vanaf Noordwijk naar Zandvoort te laten rijden kan op weinig goedkeuring rekenen. Inmiddels is een petitie gestart om de raceauto’s van het het strand te weren.

Zandvoort

Tijdens het eerste weekend van mei strijkt het Formule-1 circus neer in Zandvoort. Een aantal teams verblijft in het nabijgelegen Noordwijk. Nu wordt er nogal wat drukte rond de autorace verwacht, dus zou het zomaar kunnen dat de coureurs in de file komen te staan op weg naar het circuit. Daar heeft de gemeente Noordwijk iets op bedacht: laat de drie teams die Noordwijk verblijven gewoon ove..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .