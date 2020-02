CIDI telt ‘recordaantal’ antisemitische incidenten

Amsterdam

De 182 antisemitische incidenten in 2019 betekenen een toename van 35 procent ten opzichte van de 135 voorvallen die in 2018 werden geregistreerd. Het aantal meldingen is zelfs groter dan in ‘piekjaar’ 2014. ‘Destijds was de stijging van antisemitisme gerelateerd aan het oplaaien van het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza. Een dergelijk verband ontbreekt in 2019’, aldus het CIDI.

