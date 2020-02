Eerbetoon aan zeeheld Michiel de Ruyter

De herinnering aan admiraal Michiel de Ruyter, oprichter van het Korps Mariniers, is springlevend. Zaterdag was de jaarlijkse herdenking bij zijn praalgraf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Amsterdam

Kranslegging in 2013 bij het graf van Michiel Adriaenszoon de Ruyter in de Nieuwe Kerk. (beeld anp / Robin Utrecht)

Het is de enige keer per jaar dat de grafkelder opengaat waarin Michiel de Ruyter is bijgelegd. Er werd een naambord onthuld van alle personen die in de loop der eeuwen in de crypt zijn bijgelegd. Tot 1865 gaat dat om 54 personen. Een deel van hen is nog aanwezig in de verzamelkisten aan de weerszijden van de kist van De Ruyter. Tegen betaling van 200 euro konden belangstellenden hun naam..

In de marge van de bijeenkomst werd gesproken over de beslissing van het kabinet om de marinierskazerne - die wordt vernoemd naar De Ruyter - niet naar Vlissingen te verplaatsen. ‘Zeeland behoort ook tot Nederland’, aldus oud-commandant van de Koninklijke Marine, Matthieu Borsboom met gevoel voor understatement. De nazaten van De Ruyter maken zich op voor de herdenking en viering van het Ram..

