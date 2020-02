Vlees eten promoten met EU-geld

Amsterdam

Het lijkt een verdwaalde wielerbus uit de Giro d’Italia. Maar wie beter kijkt, ziet dat het roze gevaarte deel uitmaakt van een heel andere ‘tour’. Te weten: de ‘Pork Lovers Tour’, een rijdende campagne vanuit een als big verklede bus, ter bevordering van de consumptie van varkensvlees.

Het is slechts een van de vele reclamecampagnes die mogelijk is gemaakt met geld uit de EU-landbouwsubsidiepot, die bedoeld is ter ondersteuning van boeren en plattelandsontwikkeling. Sinds 2017 is daar 60 miljoen euro uit vrijgemaakt ter promotie van EU-vlees, blijkt uit een inventarisatie die dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier donderdag publiceerde.

