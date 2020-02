Protest tegen boerkaverbod

Tientallen mensen met gezichtsbedekkende kleding demonstreerden zaterdagmiddag in Den Haag tegen het boerkaverbod, dat ruim een halfjaar geleden werd ingevoerd. Het verbod geldt sinds 1 augustus 2019 op gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen, scholen, openbaar vervoer en zorggebouwen. Doel daarvan was de veiligheid te vergroten en de communicatie te verbeteren..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .