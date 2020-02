Amsterdamse noodkreet aan Rutte over het lerarentekort

Als Nederland niet méér investeert in het basisonderwijs, is dat niet alleen nadelig voor de kinderen, maar wordt ook de economie geschaad.

Dat betogen de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman en een aantal werkgeverskopstukken in een brief aan premier Mark Rutte. Nederland besteedt volgens hen weinig aan het basisonderwijs vergeleken met landen om ons heen. De ondertekenaars wijzen erop dat kennis 'noodzakelijk is om de technologische ontwikkelingen bij te houden en de internationale uitdagingen het hoofd te bieden'. Maar zoals het nu gaat, holt de leesvaardigheid achteruit en raken scholieren achterop.

Amsterdam en andere steden doen al veel om leraren aan te trekken en te houden. Maar om het tij te keren is meer nodig, zeggen de ondertekenaars: 'Een toeslag op het salaris van onderwijzend personeel in het basisonderwijs in de grote steden zou een maatregel zijn die vanuit de Rijksoverheid meteen zou kunnen helpen.' Zo'n financiële injectie is 'een investering die zich terugverdient doordat de resultaten van leerlingen verbeteren, wat op termijn de productiviteit en de economische groei versterkt'.

Ook de voorzitters Hans de Boer van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland ondertekenden de brief. Daarnaast zetten ook de voorzitters van de Amsterdamse afdelingen van deze organisaties en de voorman van het Amsterdamse bedrijvennetwerk ORAM hun handtekening. <