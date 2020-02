Plunderaars belagen bakkers

Tot het najaar van 1944 waren er geen voedseltekorten in Nederland, mede dankzij topambtenaar Stephan Louwes. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 38: honger en kou in Nederland.

In februari 1945 stuurde bakkerij Siemons in Amsterdam een brief aan haar afnemers. ‘Geachte Mevrouw’, zo luidde de aanhef, ‘Wegens het herhaalde plunderen van onze bakkerswagens, zijn wij tot onze spijt genoodzaakt de bezorging van ons brood aan huis tijdelijk stop te zetten.’

In februari bereikte het voedseltekort in het westen van Nederland een dieptepunt. De voedingswaarde van het voedsel dat op de bon verkrijgbaar was, bedroeg nog maar 340 calorieën per dag. De mensen moesten moeite doen om voedsel op de bon te krijgen. In Amsterdam stonden ze ’s ochtends om vier uur voor de winkel om brood te kopen. Na uren wachten kregen ze een half brood per persoon.

