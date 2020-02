Veel zwijnen, klein risico op pest

Door de milde winters van de afgelopen jaren, gevolgd door een enorme productie van eikels en beukennoten, zijn er meer wilde zwijnen dan normaal.

Den Haag

'We willen het aantal wilde varkens op de Veluwe terugbrengen tot 1300 volwassen dieren, maar ik zal heel gelukkig zijn als we 2000 halen', vertelt Piet van Uffelen, voorzitter van de Vereniging Wildbeheer Veluwe en bestuurder van de wildbeheereenheid in het gebied. Toch hebben de jagers de afgelopen tijd bepaald niet stilgezeten. 'We hebben al 4600 varkens ges..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .