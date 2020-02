‘Je hoeft het alleen maar voor vandaag te proberen. Laat morgen nu maar aan de Heer over.’ Letitia overhandigde haar het verzadigde kind, en bond haar schort weer vast.

Nancy had altijd geroepen dat ze bij de dag leefde, zonder zich druk te maken over morgen. Wat ze nu nodig had, was hoop en kracht. Hoop voor de toekomst en kracht om op de been te blijven.

‘Letitia, ze blijven niet eeuwig op je wachten!’ klonk Daveys stem dringend. ‘Ik blijf naar je uitkijken’, zei ze snel tegen Nancy. ‘Ik zal overal boodschappen achterlaten en ik zal mensen die naar Oregon gaan vragen om jou te vertellen waar wij terechtgekomen zijn.’

