26. ‘Precies!’ zei de koster met glanzende ogen. ‘Jonkheer Claus werd verliefd op een Nederlandse prinses, Beatrix. En Claus en Beatrix kregen weer een zoon, en die heet Willem-Alexander.’ ‘De kóning?’ zei Roos verbijsterd, en ze keek weer naar de knielende prinses op het grote glas-in-loodvenster in het koor. ‘Is de koning een kleinzoon van deze mevrouw?’ ‘Nou ja, achter-, achter-, achterkleinzoon dan hè,’ zei de koster. ‘Maar het klopt inderdaad.’

‘Trouwens,’ zei Emma, die al die geschiedenisverhalen een beetje zat begon te worden, ‘waar blijft Peter eigenlijk?’ ‘Hier ben ik al,’ zei Peter met een vrolijk gezicht. ‘Het duurde even wat langer, het spijt me. Zijn jullie wat wijzer geworden over deze prachtige kerk, jongens?’ ‘Ja nou,’ antwoordde Wolf. ‘Koster Willem weet er ..

