Racham zoekt een thuis voor ex-prostituees

In Den Haag werkt stichting Racham aan het oprichten van een woon-leerhuis voor ex-prostituees. Hans Dingemanse nam er samen met zijn vrouw Marieke het initiatief voor. In het dagelijks leven werkt hij als regiomanager bij het Leger des Heils.

(beeld nd)

Hans en Marieke Dingemanse (beeld nd)

Den Haag

Wat bent u van plan?

‘In Den Haag, buiten het centrum, willen we een huis met vier woonlagen realiseren waar maximaal acht ex-prostituees kunnen verblijven. Zelf gaan mijn vrouw en ik met onze dochters van 17 en 21 jaar dan op de begane grond wonen. Op die manier zijn we naaste, betrokken buren voor hen, terwijl de vrouwen zelfstandig wonen. Indien nodig zijn we er om een praatje te maken. Hun privacy wordt g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .