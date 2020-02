Het lerarentekort is schadelijk voor de economie. Werkgevers roepen Rutte op snel in actie te komen

Het structurele tekort aan leraren is slecht voor de economie. Werkgevers sluiten zich in een brief aan bij de vakbonden om het tekort aan leraren snel weg te werken.

Een lerares in haar lege klaslokaal in Amsterdam tijdens de lerarenstaking. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Amsterdam

Het tekort aan leraren is slecht voor de economie. In een brief aan premier Mark Rutte roepen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en ORAM, samen met de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman, op snel in actie te komen om het tij te keren. Scholieren hebben niet meer de garantie op goed onderwijs, stellen ze in hun brief. ‘Er groeit een hele generatie op die slechter onderwijs krijgt’. De le..

