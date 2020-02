Rabobank heft rente over spaargeld van meer dan een miljoen

Ook de Rabobank laat vermogende spaarders binnenkort rente betalen over hun spaargeld. Vanaf 1 juli gaat de bank op rekeningen met een tegoed van meer dan een miljoen euro 0,5 procent rente heffen.

Den Haag

Eerder maakten ook ING en ABN AMRO bekend om de zogenaamde negatieve rente te gaan heffen voor bedragen boven de miljoen euro. Bij deze banken gaat de maatregel voor vermogende spaarders vanaf april in. Voor het merendeel van de klanten van Rabobank geldt de wijziging niet, schrijft de bank in een persbericht. Mensen met minder dan een ton op de bank blijven over hun geld 0.01 procent..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .