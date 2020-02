Mbo’er van migrantenafkomst nog altijd minder kansrijk voor een baan

Jonge mensen met een mbo-diploma komen minder makkelijk aan het werk als ze van migrantenafkomst zijn. Dat blijkt uit onderzoek van SEO. Voor een deel is de achterstand verklaarbaar, maar voor het grootste deel niet, aldus de onderzoekers.

MBO-studenten boden Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (midden) in mei nog kritische vragen aan over het beleid van het kabinet. (beeld anp / lex van Lieshout)

Jongeren met een migrantenafkomst en een mbo-diploma hebben tot wel dertig procent minder kans op een baan dan mbo’ers van autochtone afkomst. Tijdens de recessie duurde het voor een mbo’er met een westerse achtergrond gemiddeld een jaar voordat hij een baan wist te vinden. Een mbo’er van migrantenafkomst deed er gemiddeld 36 maanden over. Elk jaar studeren er zo’n zeventigduizend mbo’ers af..

Op dit moment vinden afgestudeerde mbo’ers weer net zo snel een baan als voor de recessie, maar het verschil tussen de twee groepen is gebleven. Deze achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond houdt minimaal de eerste tien jaar van hun carrière aan. Bovendien blijven ze veel langer hangen in tijdelijke contracten of uitzendconstructies. Mbo’ers met een migratie-achtergrond - zowel j..

