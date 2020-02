Nederland ontwaakt na Ciara

Ontwortelde bomen, ingestorte gevels en afgeblazen kerkdiensten. Storm Ciara had impact, het gevaar is nog niet voorbij, en er wacht een zware ochtendspits. Maar grote incidenten bleven naar het zich laat aanzien uit.

Op een booreiland ten noorden van Texel zijn windsnelheden van 192 kilometer per uur gemeten. Rond middernacht was de storm over zijn hoogtepunt heen, maar nog steeds zijn er rukwinden, regen-, hagel- en onweersbuien. Storm Ciara heeft overal in Nederland impact gehad, maar echt grote incidenten zijn er vooralsnog niet gemeld, en het lijkt erop dat de Nederlanders zich iets hebben aangetrokk..

In Rotterdam moest een appartementencomplex worden ontruimd omdat het dak eraf dreigde te waaien. Een stal van een boerderij in de buurt van Hoogeveen stortte in. Daarbij raakten meerdere koeien gewond, tenminste één dier overleefde het niet. Diverse (snel)wegen waren tijdelijk afgesloten vanwege bomen die erop waren gevallen, en in Twente ging een snelweg dicht omdat de wand van een wildwis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .