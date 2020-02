Nederland zet zich schrap voor storm Ciara

Met het oog op de naderende zuidwesterstorm Ciara, deze zondag, worden door heel Nederland voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo schrapt rederij Doeksen de meeste afvaarten tussen Harlingen en de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Er vaart maar één keer een veer heen en weer in de vroege ochtend, de rest vervalt. Rederij TESO kon zaterdag nog niet aangeven of er afvaarten tussen Den Helder en Texel vervallen, maar houdt er wel rekening mee. De veerdiensten Ameland-Holwerd en Schiermonnikoog-Lauwersoog varen vooralsnog volgens de dienstregeling, wel schrapt rederij Wagenborg de sneldiensten.

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaat eerder dicht in verband met de storm. De KNVB heeft voetbalwedstrijden in zowel eredivisie als amateurklasse afgelast. Ook veel evenementen gaan niet door, zoals de Trots Markt in Baarn, de Beachrace in Noordwijk, de Drielandentrail in Vaals en de Winterwandeling in Eibergen. Carnavalsvereniging De Platneuzen in Schalkwijk heeft een streep gezet door de carnavalsoptocht.

Staatsbosbeheer waarschuwt dat het gevaarlijk kan zijn om tijdens de storm het bos in te gaan. De dienst drukt mensen op het hart "het gezonde verstand te gebruiken en de actuele situatie via het KNMI in de gaten te houden voor je naar buiten gaat".

Vrachtwagens

De organisatie voor transportondernemers TLN en vakbond CNV Vakmensen adviseren vrachtwagenchauffeurs goed na te denken als ze de weg op willen, om ongelukken te voorkomen. Zet bij twijfel de wagen op een veilige plek aan de kant, aldus de bond. Tijdens de januaristorm van twee jaar geleden werden 66 vrachtwagens omver geblazen. Chauffeurs klaagden destijds dat ze onder druk waren gezet om toch te gaan rijden.

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) hebben aangeboden met hun trekkers omgevallen bomen en afgevallen takken weg te halen als die de weg blokkeren. "De boeren van Nederland willen er voor u zijn, burgers van Nederland. Als rots in de branding", laat het FDF-bestuur weten.