Geen demoplek voor KOZP intocht Sint Piter

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mag bij de intocht van Sint Piter in Grou alleen demonstreren op de plek die de gemeente heeft toegewezen. Dat bepaalde de rechtbank vrijdag in een kort geding dat KOZP had aangespannen. KOZP voert actie tegen Swarte Pyt, de helper van Sint Piter. <

beeld anp

Minister wil wél praten met bonden over fiscus

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil 'juist' in gesprek met bonden en werknemers over de reorganisatie van de Belastingdienst. Dat zegt de bewindsman na forse kritiek van de vakbonden dat hij de ambtenaren die voor de dienst werken 'monddood' zou maken. De bewindsman is het niet eens met onder andere FNV en CNV dat hij ambtenaren passeert in zijn reorganisatieplannen. ..

