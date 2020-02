Expertisecentrum Euthanasie luidt noodklok

Expertisecentrum Euthanasie ontving in 2019 veel meer hulpvragen van mensen die aan euthanasie denken dan verwacht. Het expertisecentrum kampt al jaren met een tekort aan psychiaters; nu is er ook een tekort aan andere artsen.

Den Haag

In totaal werd het expertisecentrum afgelopen jaar 3.122 keer om hulp gevraagd. Dat is 22 procent meer dan in 2018 en eveneens veel meer dan de organisatie zelf had voorzien.

‘Elke werkdag melden zich dertien mensen bij ons die zeggen: “Help mij, ik kan niet verder”. De nood is groot,’ aldus bestuurder Steven Pleiter. Expertisecentrum Euthanasie is gespecialiseerd in euthanasiezorg en bestaat uit een netwerk van honderdzesenvijftig artsen en verpleegkundigen. Zij ondersteunen collega-artsen bij de toetsing en uitvoering van een euthanasieverzoek en patiënten die ..

